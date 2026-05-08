Ravanusa rinasce dopo l' esplosione del 2021 Schifani presenta gli interventi

Domani alle 11 in via delle Scuole 51 a Ravanusa si terrà la presentazione degli interventi di rigenerazione urbana destinati al paese, in provincia di Agrigento. Ravanusa, colpita da un'esplosione il 11 dicembre 2021 che causò la morte di nove persone e danneggiò diversi edifici, sta portando avanti un percorso di ricostruzione e riqualificazione. L'evento prevede la partecipazione del presidente del Senato.

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Saranno presentati domani alle 11, in via delle Scuole 51 a Ravanusa, gli interventi di rigenerazione urbana che riguardano il paese in provincia di Agrigento nel quale l'11 dicembre 2021 nove persone morirono a seguito di un'esplosione che distrusse alcuni edifici.Saranno presenti il presidente.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Elezioni, “Pontenure rinasce” si presenta in tre incontri pubblici: gli appuntamentiElezioni comunali 2026, il candidato sindaco Sergio Fuochi e la sua lista "Pontenure Rinasce" si presenteano la prossima settimana a Pontenure,... Corte dei conti, Schifani: "Parifica rendiconto 2021 conferma risanamento""Con la parifica parziale del rendiconto 2021, in continuità con il 2020, prosegue il risanamento dei conti e il percorso di superamento del...