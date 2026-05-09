Ravanusa 24 milioni storico | nuove case e una piazza

A Ravanusa, sono stati avviati lavori che prevedono la costruzione di 54 nuove abitazioni e la realizzazione di una piazza nel centro storico, con un investimento totale di 24 milioni di euro. Questi interventi mirano a rinnovare l’area centrale della città, coinvolgendo anche la riqualificazione di alcuni spazi pubblici. La conclusione dei lavori cambierà l’aspetto del centro storico e definirà chi potrà abitare nelle nuove case.

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? Punti chiave Come cambierà il volto del centro storico dopo i lavori?. Chi abiterà le 54 nuove case previste dal piano?. Dove sorgerà la piazza dedicata alla memoria di Samuele?. Perché questo progetto è considerato unico in tutta Italia?.? In Breve Piano suddiviso in tre lotti per la ricostruzione post esplosione via Trilussa 2021. Costruzione di 54 nuove abitazioni per le famiglie colpite nel centro storico. Nuova piazza dedicata al piccolo Samuele per la memoria collettiva. Partecipazione all'evento di Rosa Carmina e Giuseppina Montana, sopravvissute alla strage. La Regione Siciliana ha stanziato 24 milioni di euro per la ricostruzione di Ravanusa, puntando a trasformare le ferite aperte dall’esplosione di via Trilussa avvenuta l’11 dicembre 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravanusa, 24 milioni storico: nuove case e una piazza ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ravanusa rinasce: una piazza intitolata a Samuele, il piccolo morto nel grembo della madre dopo l'esplosioneDalle macerie delle abitazioni distrutte dall’esplosione di via Trilussa a Ravanusa nascerà una piazza intitolata a Samuele, il piccolo mai venuto... 24 milioni per la Basilicata: bando per case senza metanoIl territorio lucano sta affrontando una nuova fase di sviluppo energetico grazie a un avviso pubblico approvato dalla giunta regionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ravanusa, via libera ai nuovi alloggi: sostituiranno quelli distrutti dall’esplosione del 2021. Rinascita di Ravanusa dopo la strage di via Trilussa, progetto da 24 milioniDalle ferite dell'esplosione che l'11 dicembre 2021 distrusse via Trilussa, a Ravanusa (Agrigento), sta per nascere un progetto di rinascita finanziato dalla Regione Siciliana con 24 milioni di euro. ansa.it Ravanusa, 24 milioni per la riqualificazione dell’area interessata dallo scoppioRavanusa - «Oggi siamo qui per presentare un piano di riqualificazione dell'area danneggiata dall'esplosione del 2021, che sarà restituita ai cittadini con un volto nuovo, un parco urbano dedicato all ... licatanet.it