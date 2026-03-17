24 milioni per la Basilicata | bando per case senza metano

La regione Basilicata ha approvato un avviso pubblico con un investimento di 24 milioni di euro destinato alla riqualificazione energetica delle abitazioni. Il bando si rivolge a case prive di allacciamento al metano, con l’obiettivo di migliorare le condizioni abitative e promuovere l’efficienza energetica sul territorio. La misura, promossa dalla giunta regionale, mira a sostenere i proprietari di immobili interessati a interventi di miglioramento.

Il territorio lucano sta affrontando una nuova fase di sviluppo energetico grazie a un avviso pubblico approvato dalla giunta regionale. L’assessore Laura Mongiello ha confermato che l’interesse del pubblico verso il bando è elevato, come dimostrato dai numeri della partecipazione registrata. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 24 milioni di euro, fondi destinati specificamente a sostenere la transizione energetica nelle abitazioni locali. Questa iniziativa si colloca nel quadro più ampio delle politiche di coesione e sviluppo regionale. L’obiettivo non è solo fornire contributi a fondo perduto, ma costruire una filiera locale solida legata alle energie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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