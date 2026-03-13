A Firenze, all’Ippodromo del Visarno, si svolge il ‘Rare Market’, un evento dedicato a oggetti rari e fatti a mano. Sono presenti vendor che propongono gioielli d’autore, borse vintage, creazioni contemporanee e vinili da collezione. L’evento si tiene il 13 marzo 2026 e richiama appassionati di vintage, artigianato e pezzi unici provenienti da diverse epoche.

Firenze, 13 marzo 2026 – Un market che celebra il fascino del raro e del fatto a mano, un viaggio tra epoche ed emozioni, tra gioielli d’autore e borse vintage, creazioni contemporanee e vinili da collezione. Sabato 14 e domenica 15 marzo Firenze apre le porte al ‘Rare Market’, all’ Ippodromo del Visarno (piazzale delle Cascine), dalle 11 alle 20. Un evento sospeso tra arte, stile e musica che nasce dalla collaborazione tra Pimp My Vintage e Le Nozze di Figaro. L’ingresso costa 3 euro. Il valore della creatività. Due giorni da vivere con curiosità e meraviglia, dove si incontrano artigiani, artisti e nuovi brand, accomunati da una sola visione: dare valore a capi e oggetti unici e alla creatività autentica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, all’Ippodromo del Visarno arriva il ‘Rare Market’: tra vintage, pezzi unici e artigianato

