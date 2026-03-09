Rare Market | all' Ippodromo del Visarno cibo musica stand di vintage e artigianato

All'Ippodromo del Visarno si svolge Rare Market, un evento dedicato a cibo, musica, stand di vintage e artigianato. Durante la giornata, i visitatori possono scoprire gioielli di designer, borse vintage, creazioni moderne e vinili da collezione. Il mercato si propone come un’occasione per esplorare pezzi unici e fatti a mano, offrendo un'esperienza tra epoche diverse e stili differenti.

Un market che celebra il fascino del raro e del fatto a mano, un viaggio tra epoche ed emozioni, tra gioielli d'autore e borse vintage, creazioni contemporanee e vinili da collezione. Sabato 14 e domenica 15 marzo Firenze apre le porte al Rare Market, all'Ippodromo del Visarno, dalle ore 11 alle 20. Un evento sospeso tra arte, stile e musica. Due giorni da vivere con curiosità e meraviglia, dove si incontrano artigiani, artisti e nuovi brand, accomunati da una sola visione: dare valore a capi e oggetti unici e alla creatività autentica.

