Rapper Ozymandias | ‘5 ragazzi di colore mi hanno spaccato di botte’

Un rapper ha raccontato di essere stato aggredito da cinque ragazzi di colore, che lo hanno colpito con violenza. Secondo la sua testimonianza, tutto è iniziato quando due di loro hanno preso a pugni una persona vicino a lui. Cercando di intervenire per bloccare l’aggressione, si trovata coinvolto in un episodio di violenza. La vicenda è stata descritta attraverso un messaggio sui social.

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