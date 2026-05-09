Rapper Ozymandias | ‘5 ragazzi di colore mi hanno spaccato di botte’
Un rapper ha raccontato di essere stato aggredito da cinque ragazzi di colore, che lo hanno colpito con violenza. Secondo la sua testimonianza, tutto è iniziato quando due di loro hanno preso a pugni una persona vicino a lui. Cercando di intervenire per bloccare l’aggressione, si trovata coinvolto in un episodio di violenza. La vicenda è stata descritta attraverso un messaggio sui social.
ROMA – Il video denuncia arriva da Ozymandias, giovane rapper che aveva partecipato ad X Factor 2024. Giovanni Fausto Meloni ha raccontato l’accaduto attraverso un video reso pubblico sul suo canale Instagram e rilanciato anche dalla pagina Mondorap.it. Con il viso tumefatto, in un letto d’ospedale l’artista ha denunciato quanto sarebbe accaduto nella notte nel quartiere universitario di Roma. Forti le immagini postate da Ozymandis, che in un video denuncia: “Grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo. Non è un effetto speciale: mi hanno spaccato di botte a San Lorenzo, sotto la piazza. Sono arrivati cinque ragazzi, non ricordo. c’era uno con la tuta blu, cinque ragazzi di colore.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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