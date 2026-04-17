A Cervia, sulla Riviera romagnola, due coppie di giovani sono state aggredite in due diversi locali durante un fine settimana. Secondo quanto riferito, una delle vittime ha riportato la frattura di quattro dita a causa di un’aggressione da parte di un gruppo di ragazzi più giovani. Le autorità stanno indagando sugli episodi, che si sarebbero verificati in un breve lasso di tempo e in luoghi diversi della zona.

Ragazzini che a Cervia, Riviera romagnola, un paio di sabati sera fa hanno preso di mira due coppie di loro coetanei. Al culmine della rissa il branco si è accanito soprattutto su uno di loro. "In otto contro uno. Avevano scaraventato a terra uno dei due ragazzi. Calci, pugni, una pioggia di colpi senza sosta su un ragazzo inerme", racconta così Mino Spano, che è intervenuto in difesa della vittima. "Ho capito subito che la situazione era fuori controllo. Potevano ucciderlo sotto i miei occhi". Spiega di aver urlato ai picchiatori di fermarsi. Si è ritrovato con 4 dita della mano rotte e diverse contusioni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cervia, baby gang terrorizzano i locali: "Mi hanno spaccato 4 dita"

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