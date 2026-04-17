Rapinò un' anziana con stampella in via Foscolo | condannato a quattro anni

Un uomo è stato condannato a quattro anni e quattro mesi in primo grado d'appello per aver rapinato un'anziana donna sotto un porticato di via Foscolo nel gennaio 2025. La vittima, che si muoveva con una stampella, è stata avvicinata e derubata in strada. La sentenza riguarda esclusivamente il reato di rapina commesso in quella circostanza.

È stato condannato a quattro anni e quattro mesi in primo grado d'appello l'uomo che nel gennaio 2025 aveva rapinato un'anziana signora sotto un porticato di via Foscolo. Il giudizio abbreviato ha portato il giudice per le indagini preliminari a non accettare l'ipotesi di patteggiamento della.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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