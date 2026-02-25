Cremona rapinò con violenza un’anziana | 38enne arrestato in Piemonte

Cremona, 25 febbraio 2026 – Mercoledì pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Gravellona Toce, supportati dai militari della Sezione Radiomobile di Verbania, hanno tratto in arresto un rumeno di 38 anni senza fissa dimora, in esecuzione al provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Cremona. L'uomo, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è l’autore di un violento colpo da oltre 40.000 euro commesso a Cremona. Pensionato pavese di 88 anni beffa i truffatori, e in cella finisce la finta marescialla Rapina violenta. Il provvedimento scaturisce da una violenta rapina perpetrata dall’uomo nell ’ottobre del 2025 in provincia di Cremona. In quella circostanza, il 38enne, agendo con un complice, tuttora ricercato, aveva aggredito alle spalle una signora 70enne che stava rincasando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

