Durante una rapina avvenuta nel quartiere di San Fruttuoso, un dettaglio sulla camicia di uno dei sospettati ha portato all'identificazione del ladro responsabile del tentativo di furto ai danni di una donna di 93 anni. Il vicino di casa, che ha sentito le urla e si è affacciato, ha assistito alla scena e ha chiamato le forze dell'ordine. La polizia ha poi raccolto le testimonianze e analizzato le immagini di sorveglianza, che hanno contribuito a incastrare il sospettato.

? Punti chiave Come ha fatto un piccolo dettaglio sulla camicia a tradire il ladro?. Cosa ha spinto il vicino di casa a intervenire durante la rapina?. Perché il criminale ha scelto proprio quella scusa per entrare in casa?. Quali legami hanno i nuovi furti con i precedenti casi a Nervi?.? In Breve Il ladro ha sottratto gioielli per un valore di 30mila euro alla vittima.. Tre bottoni della camicia e una tessera sanitaria hanno permesso l'identificazione.. Il sospettato è stato arrestato alla stazione di Principe mentre fuggiva verso il sud.. Simile truffa ha colpito una novantottenne a Nervi con furto di 300 grammi d'oro.. Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia alla stazione di Principe dopo aver sottratto gioielli per 30mila euro a una donna di 93 anni a San Fruttuoso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina a San Fruttuoso: tre bottoni incastrano il ladro della 93enne

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