Da truffa a rapina | 30mila euro di gioielli strappati dalle mani 93enne reagisce e tre bottoni incastrano il ladro
Una vicenda che aveva avuto inizio con una truffa ai danni di un'anziana si è conclusa con una rapina in casa e il fermo di un uomo di 33 anni. La polizia, intervenuta rapidamente con la squadra mobile, ha arrestato il sospettato, che aveva strappato circa 30 mila euro di gioielli. L'anziana, 93 anni, ha reagito mettendo in atto una strategia che ha portato all'intralcio del ladro, con tre bottoni incastrati.
Una truffa ad anziani si trasforma in rapina in abitazione e termina con l'arresto di un italiano di 33 anni da parte della Polizia, intervenuta tempestivamente con gli uomini della squadra mobile. Dalla truffa alla rapina: strappa dalle mani dell'anziana un cofanetto pieno di gioielliSiamo a San.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Palermo, preso il ladro di gioielli: rapina da 40.000 euro agli anzianiI finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato un uomo di 33 anni, colto mentre tentava di fuggire dopo aver sottratto gioielli e...
L’auto, i gioielli e la finta rapina: ancora una truffa agli anziani, tre in manetteDue donne e un uomo bloccati dalla polizia stradale di Orvieto dopo la segnalazione di un raggiro in provincia di Savona: la ricostruzione Il luogo...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Difesa dei più fragili, arresti per truffa e rapina in diverse province; Da truffa a rapina: la squadra mobile veneziana ferma gli aggressori di un'83enne; Suo marito è coinvolto in una rapina: la truffa a Milano e la risposta geniale di un'anziana; Da truffa a rapina: 30mila euro di gioielli strappati dalle mani, 93enne reagisce e tre bottoni incastrano il ladro.
Da truffa a rapina: 30mila euro di gioielli strappati dalle mani, 93enne reagisce e tre bottoni incastrano il ladroLa fuga da San Fruttuoso termina nella stazione di Principe grazie all'intervento della polizia, ecco cosa è successo ... genovatoday.it
Truffa un anziano invalido che gli consegna orologi per 18mila euro, ma trova la polizia ad attenderlo: pedinato in treno da Padova a TrevisoTREVISO - Si è fatto consegnare tre orologi da 18mila euro complessivi e 830 euro in banconote da un 82enne invalido, ingannato e raggirato dalla telefonata di un finto carabiniere ... ilgazzettino.it
Sventata una pesante truffa ai danni di un'anziana a Battipaglia. Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di sottrarre oro e valori per 40.000 euro con la tecnica del "finto finanziere". Fondamentale la tempestività della segnalazione. #Battipa facebook
È probabilmente una truffa, vero reddit
Siamo famosi nel mondo: "ah, italiani, spagetti, pavone e truffa inps". x.com