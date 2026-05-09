Da truffa a rapina | 30mila euro di gioielli strappati dalle mani 93enne reagisce e tre bottoni incastrano il ladro

Una vicenda che aveva avuto inizio con una truffa ai danni di un'anziana si è conclusa con una rapina in casa e il fermo di un uomo di 33 anni. La polizia, intervenuta rapidamente con la squadra mobile, ha arrestato il sospettato, che aveva strappato circa 30 mila euro di gioielli. L'anziana, 93 anni, ha reagito mettendo in atto una strategia che ha portato all'intralcio del ladro, con tre bottoni incastrati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui