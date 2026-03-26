perugia tentata rapina a mano armata in un bar di colombella

Nella prima mattinata di oggi, attorno alle 5:00, si è verificata una tentata rapina in un bar di Colombella. Un individuo armato si è introdotto nel locale, ma l'azione non si è conclusa con il furto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'evento.

L'episodio è successo questa mattina attorno alle 5. Malviventi in fuga Tentata rapina nella prima mattinata di oggi, 26 marzo, attorno alle 5.00 al Bar Centrale di Colombella. Due uomini con il volto parzialmente coperto e armanti di un corpo contundente (un bastone o una spranga) hanno aggredito i titolari dell'esercizio mentre stavano aprendo il locale per iniziare la giornata lavorativa. Dalle informazioni, uno dei due soggetti avrebbe aggredito uno dei due titolari del bar che ha poi richiesto l'intervento del 118 per le cure del caso, nonostante non ha riportato lesioni importanti. I due malviventi sono riusciti a scappare, facendo perdere le tracce. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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