Ieri sera a Lecce, in via Taranto nella zona San Pio, si è verificata una rapina a mano armata presso un centro scommesse. Intorno alle 20:30, alcuni individui hanno assaltato l’attività, portando via circa 2.000 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini sono in corso.

Tre malviventi in azione in via Taranto, a Lecce: due con pistola hanno fatto irruzione nel locale mentre un complice lo ha attesi in un’Alfa Giulietta nera per la fuga. Sul posto sono intervenute le volanti di polizia LECCE – Attimi di paura nella prima serata di ieri a Lecce, in via Taranto, zona San Pio. Intorno alle 20,30, alcuni rapinatori hanno preso di mira l’agenzia di scommesse Snai, mettendo a segno un colpo rapido. Secondo le prime ricostruzioni, l’azione è stata condotta da tre malviventi. Mentre due uomini armati di pistola facevano irruzione all’interno del locale minacciando i presenti, un terzo complice attendeva all’esterno per garantire la fuga. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Rapina a mano armata al centro scommesse Snai: colpo lampo da 2mila euro

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