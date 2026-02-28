Ha chiesto di entrare per fare una telefonata e ha violentato mamma | la figlia racconta l'orrore in Tribunale

Una ragazza di 16 anni ha testimoniato in Tribunale riguardo a un episodio avvenuto cinque anni fa, descrivendo come un uomo abbia chiesto di entrare in casa della madre per fare una telefonata e successivamente abbia commesso violenza sessuale sulla donna. La giovane ha riferito i dettagli dell’aggressione, dando testimonianza nel procedimento giudiziario. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica e violenza sessuale.

Una ragazza di 16 anni ha raccontato in Tribunale gli orrori vissuti dalla madre in casa cinque anni fa: "Un uomo ha chiesto di entrare in casa per fare una telefonata. Una volta dentro ha violentato mia madre in bagno".