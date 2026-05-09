Rally Portogallo | Sebastien Ogier rimane in vetta dopo il day-3 sabato brillante per il francese
Nel Rally Portogallo, quinto evento del Mondiale WRC 2026, Sebastien Ogier si mantiene in testa dopo il terzo giorno di gara. La giornata di sabato è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con numerosi scrosci di pioggia che hanno complicato la guida dei partecipanti. La gara prosegue con i piloti che affrontano un percorso reso ancora più difficile dalle variazioni di temperatura e dall'umidità.
Sebastien Ogier resta in testa anche dopo la terza giornata dedicata al Rally Portogallo, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2026 particolarmente complicata dalle instabili condizioni meteorologiche, con diversi scrosci di pioggia a rendere la vita difficile ai piloti. Fatta eccezione per la quattordicesima prova speciale, dove si è piazzato al secondo posto, il pluri Campione Mondiale transalpino a bordo della Toyota Yaris ha ottenuto la prima posizione in tutti gli stint, conservando un vantaggio cospicuo rispetto ai diretti inseguitori. Il più vicino in tal senso è stato Thierry Neuville (Hyundai), secondo con un gap di 21.9. Ancora più attardato il finlandese Sam Pajari (Yaris), terzo +25.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Sebastien Ogier in vetta al Rally del Portogallo dopo dieci speciali, ma Neuville è in sciaTanti colpi di scena ma ancora tutto aperto dopo dieci prove speciali al Rally del Portogallo 2026, valevole come sesto appuntamento stagionale del...
Sebastien Ogier chiude in vetta il venerdì del Rally di Spagna ma Oliver Solberg è in sciaSebastien Ogier ha chiuso al comando il venerdì del Rally di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2026.