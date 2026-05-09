Rally Portogallo | Sebastien Ogier rimane in vetta dopo il day-3 sabato brillante per il francese

Nel Rally Portogallo, quinto evento del Mondiale WRC 2026, Sebastien Ogier si mantiene in testa dopo il terzo giorno di gara. La giornata di sabato è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con numerosi scrosci di pioggia che hanno complicato la guida dei partecipanti. La gara prosegue con i piloti che affrontano un percorso reso ancora più difficile dalle variazioni di temperatura e dall'umidità.

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