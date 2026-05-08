Dopo le prime dieci prove speciali del Rally del Portogallo 2026, Sebastien Ogier si trova in prima posizione, mentre Thierry Neuville si mantiene a poca distanza. La gara, valida come sesto appuntamento del campionato mondiale, ha presentato diversi colpi di scena e ancora non si può prevedere chi vincerà. La competizione resta aperta con molte variabili ancora da definire.

Tanti colpi di scena ma ancora tutto aperto dopo dieci prove speciali al Rally del Portogallo 2026, valevole come sesto appuntamento stagionale del WRC. Sebastien Ogier ha chiuso il venerdì al comando della graduatoria generale dell’evento lusitano approfittando dell’uscita di strada e della conseguente doppia foratura alla Hyundai di Adrien Fourmaux, ma i primi sei sono racchiusi ancora in meno di 35 secondi. Il leggendario francese nove volte campione iridato, vincitore dell’ultimo rally alle Canarie ma ancora piuttosto distante dalla leadership del Mondiale, si trova in vetta dopo la seconda tappa dell’appuntamento portoghese alla guida della sua Toyota GR Yaris Rally1 con un margine di 3?7 sulla Hyundai del belga Thierry Neuville e di 15?2 sulla Toyota del finlandese Sami Pajari.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sebastien Ogier in vetta al Rally del Portogallo dopo dieci speciali, ma Neuville è in scia

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