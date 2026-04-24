Sebastien Ogier chiude in vetta il venerdì del Rally di Spagna ma Oliver Solberg è in scia

Nel primo giorno di gara al Rally di Spagna, il pilota ha ottenuto il miglior tempo e si è posizionato in testa alla classifica generale. Alla sua ruota, si trova un altro concorrente che ha concluso la giornata con tempi molto vicini, mantenendo aperta la sfida per le posizioni di vertice. La gara prosegue con le prove di sabato e domenica, mentre i partecipanti si preparano a disputare le prossime tappe.

Sebastien Ogier ha chiuso al comando il venerdì del Rally di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2026. Il cinquantesimo Rally delle Isole Canarie ha visto il fuoriclasse francese della Toyota dettare il passo in numerose prove speciali, portandosi al comando della classifica generale con un margine di vantaggio di 8.9 secondi sullo svedese Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) mentre in terza posizione troviamo il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 15.9. Quarta posizione per il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 16.4, quinta per lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 52.0 mentre è sesto il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 1:03.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sebastien Ogier chiude in vetta il venerdì del Rally di Spagna ma Oliver Solberg è in scia Notizie correlate Rally, dominio Toyota in Kenya. Ogier ed Evans mettono nel mirino la leadership di SolbergÈ un vero e proprio dominio quello messo in atto dalla Toyota al termine della seconda giornata ufficiale del Safari Rally Kenya 2026, valevole come... Leggi anche: Rally Croazia: Oliver Solberg si impone nello Shakedown, secondo posto per Katsuta Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sébastien Ogier torna alle Isole Canarie: un rientro controllato e la sfida di una superficie asfaltata impeccabile; Il WRC fa tappa alle Canarie: domani inizia lo show; Rally Islas Canarias 2026, il calendario; Rally, si torna in azione con la tappa spagnola. Alle Canarie sarà in palio un round di grande importanza. WRC | Rally Isole Canarie, PS5-8: Ogier chiude in vetta. Toyota tutte in Top 5Il 9 volte iridato precede Solberg, primo dei rivali, e Pajari, che ha superato Evans sul filo di lana. Top 5 tutta per le Yaris Rally1. Notte fonda per Hyundai. it.motorsport.com Incidente stradale per Sebastien Ogier in Polonia: aggiornamenti e condizioniSebastien Ogier, otto volte campione del mondo rally, coinvolto in un grave incidente durante le ricognizioni del Rally della Polonia. Sebastien Ogier, l’otto volte campione del mondo rally, è stato ... newsmondo.it Sebastien Ogier comanda a metà del venerdì all'Islas Canarias, con 5,9 secondi su Sami Pajari, 6.0 su Elfyn Evans e 6,5 su Oliver Solberg e 9.0 su Takamoto Katsuta. Dopo le cinque Toyota il migliore "degli altri" è Dani Sordo (Hyundai) a 19,2 In WRC2 al co - facebook.com facebook