Rainbow alla volata finale In palio c’è la promozione

Nel campionato di pallavolo maschile, la squadra Rainbow si trova nella fase decisiva della stagione, con la promozione ancora da conquistare. Le partite finali stanno determinando la classifica e i risultati delle ultime gare stanno influenzando le possibilità di qualificazione. Le gare si stanno svolgendo in queste ore, con le squadre coinvolte che cercano di ottenere gli ultimi punti necessari per salire di categoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Battute finali e ultimi verdetti da definire nei campionati di volley. Il dettaglio delle partite. B maschile. Nell’ultimo turno della stagione la Npsg Elettrosistemi sarà ospite della Sant’Anna Tomcar stasera alle 20.30 a San Mauro Torinese. Un incontro che ha ben poco da dire, considerata la già matematica retrocessione dei biancazzurri e la salvezza dei piemontesi. C femminile. Penultimo, importantissimo, appuntamento per la Rainbow Spezia che stasera alle 19 farà visita al Quiliano, in piena lotta retrocessione, per difendere la vetta. A darle una mano potrebbero essere anche le cugine della Futura che stasera alle 20.30 a Cogoleto se la vedranno con la vicecapolista Cogovalle, battuta sette giorni fa proprio dalla Rainbow nello scontro al vertice.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rainbow alla volata finale. In palio c’è la promozione ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Rainbow, è il match che vale il campionato. Assalto al Cogovalle, in palio la promozioneGare al cardiopalma terranno con il fiato sospeso tutti gli passionati di pallavolo. Vdm e Rainbow verso la volata decisivaPunti in palio sempre più pesanti nel weekend di pallavolo per le squadre spezzine.