Nel weekend di pallavolo, le squadre spezzine si preparano a un appuntamento importante con punti in palio sempre più determinanti. La Npsg Elettrosistemi maschile affronterà oggi alle 18 un match impegnativo, mentre Vdm e Rainbow si avvicinano alla fase conclusiva della stagione, con la volata decisiva ormai alle porte.

Punti in palio sempre più pesanti nel weekend di pallavolo per le squadre spezzine. B maschile. Match complicato per la Npsg Elettrosistemi che oggi alle 18.30 farà visita al Ciriè, quarta forza del girone. La vittoria contro Saronno ha ridato entusiasmo alla squadra di coach Parisi che proverà a ripetere la prestazione dell’andata in cui aveva superato i torinesi al tie-break. Altre partite: Limbiate-Diavoli Rosa, Malnate-Albisola, Novi-Sant’Anna, Saronno-Como, Parella-Garlasco e Caronno-Mondovì. C maschile. Turno casalingo per la Mulattieri Vdm che oggi alle 17.30 ospiterà il Movimento Ragazzi Santa Sabina al ’PalaConti’ con l’obiettivo di tornare subito al successo contro un avversario alla portata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vdm e Rainbow verso la volata decisiva

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