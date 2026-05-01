Sabato si gioca una partita decisiva per la promozione in serie superiore tra le due squadre più vicine in classifica. La sfida si svolge sul campo della squadra ospitante, con entrambe le formazioni determinate a ottenere il risultato. La partita, molto attesa dagli appassionati, promette emozioni intense e un ritmo serrato fin dai primi scambi. Le formazioni si affrontano con l’obiettivo di conquistare i tre punti in palio.

Gare al cardiopalma terranno con il fiato sospeso tutti gli passionati di pallavolo. B MASCHILE. Con l’obiettivo di onorare il campionato, nonostante il verdetto già sancito della retrocessione, la Npsg Elettrosistemi affronterà alla sfida casalinga, la penultima della stagione, contro l’ Allianz Diavoli Rosa Mb, ottava forza del girone. L’appuntamento sarà fissato per oggi alle 19 al ’PalaMariotti’. Altre gare del 25° turno: Mondovì-S.Anna, Res Como-Volley Malnate, Parella-Ciriè, Carasco-Albisola, Saronno-Limbiate Mb e Caronno-Novi Pallavolo. C MASCHILE. Trasferta complicata per la Mulattieri Vdm che stasera alle 20.30 alla palestra di Via delle Trincee a Savona se la vedrà contro la capolista Pallavolo Liguria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rainbow, è il match che vale il campionato. Assalto al Cogovalle, in palio la promozione

Notizie correlate

Leggi anche: Il big-match è FalkGalileo-Rubierese. Oggi in palio c’è una fetta di Promozione

San Severo: il gol del capitano nel giorno del suo compleanno vale la salvezza Calcio, campionato di PromozioneDi seguito un comunicato diffuso dal San Severo calcio: Una vittoria dal sapore speciale quella conquistata oggi tra le mura amiche.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: UISP - Alessandria - Asti - l’Asti KT ha vinto classificandosi così prima nel campionato di serie C1 UISP; IlSolitoMute protagonista al Comicon Napoli 2026: tra SAROS e Rainbow Six Siege nel cuore del gaming e della tech culture; Compleanni dei bimbi, c’è anche chi spende 10’000 franchi; San Giovanni Valdarno vs Halley Thunder Matelica: presentazione del match.

Rainbow, è il match che vale il campionato. Assalto al Cogovalle, in palio la promozioneIn Serie C femminile di volley le due capolista si affrontano domani a Vezzano. Nei playoff di D maschile Npsg ospita l’Albisola ... sport.quotidiano.net

Rainbow di nuovo in vetta. La promozione è a portataSuccesso importante contro l’Albaro nella 22a giornata di Serie C Femminile. E la squadra guarda già alla complicata trasferta contro le ragazze del Tigullio . sport.quotidiano.net

Elisa Fun Club. . La meravigliosa energia di “Rainbow” dal concerto di ieri sera all’Inalpi Arena di Torino Chi di voi era presente - facebook.com facebook