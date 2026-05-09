Ragazzo di 16 anni in questura | Ho ucciso un uomo Un 69enne trovato in casa col cranio fracassato

Un ragazzo di 16 anni si è presentato in questura confessando di aver ucciso un uomo. La vittima, un uomo di 69 anni, è stata trovata in casa con il cranio fracassato. Le indagini sono in corso e al momento non ci sono conferme ufficiali sui motivi dell'omicidio, anche se si parla di possibili avances sessuali rivolte al minorenne. La procura sta esaminando le prove raccolte sul luogo del delitto.

Omicidio a Palermo. Il movente: delle presunte avances sessuali rivolte a un ragazzino. Ma l'ipotesi è ancora tutta da verificare. Il fatto di sangue è avvenuto in via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia, dove un ragazzo di 16 anni si è presentato poco dopo la mezzanotte in questura dicendo.🔗 Leggi su Today.it

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