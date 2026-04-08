Ragazzo di 20 anni ucciso a Crema trovato il coltello | domani il 17enne arrestato sarà interrogato

Un ragazzo di 20 anni è stato trovato ucciso a Crema. La polizia ha recuperato un coltello nelle vicinanze del luogo dell'aggressione. Domani sarà ascoltato il 17enne arrestato, che dovrà rispondere dell'accusa di omicidio durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto. Al momento non sono state rese note ulteriori dettagli sull'indagine o sui motivi del fatto.

Domani si terrà l'interrogatorio di convalida dell'arresto del 17enne accusato dell'omicidio di Hamza Salama. Il 20enne è stato ucciso il 6 aprile a Crema (Cremona) a colpi di spranga e coltello. La lama è stata trovata, il bastone ancora no. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ragazzo di 16 anni trovato in giro con un coltello lungo 20 centimetriQuattro persone denunciate, tra cui un 16enne trovato con un coltello lungo 20 centimetri, e quattro patenti ritirate nel week end.

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Ragazzo di 20 anni ucciso a Crema, trovato il coltello: domani il 17enne arrestato sarà interrogatoDomani si terrà l’interrogatorio di convalida dell’arresto del 17enne accusato dell’omicidio di Hamza Salama. Il 20enne è stato ucciso il 6 aprile a Crema (Cremona) a colpi di spranga e coltello. La ... fanpage.it

Crema, pestaggio in strada e fuga: ragazzo di 20 anni muore dopo l’aggressione a sprangateUn ragazzo di 20 anni è morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri a Crema, nel quartiere di San Bernardino. Il giovane, di ... thesocialpost.it

Il 9 aprile il ragazzo accusato di aver accoltellato e finito a bastonate il ventenne sarà interrogato davanti al gip dei minori di Brescia - facebook.com facebook

Dopo il no al documentario su Giulio Regeni (con retromarcia dopo le polemiche), si scopre che anche “Aldro vive”, il film sulla storia di Federico Aldrovandi, il ragazzo morto a Ferrara nel 2005 per le percosse degli agenti di polizia, non è stato ritenuto meritev x.com