Uomo trovato morto in casa a San Michele di Moriano forse ucciso dal monossido di carbonio

Un uomo di 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a San Michele di Moriano, probabilmente a causa di intossicazione da monossido di carbonio. La causa potrebbe essere un malfunzionamento della caldaia, che ha prodotto un’elevata concentrazione di gas tossico nell’ambiente. Il muratore, di cui si sospetta abbia avuto problemi con la sua attrezzatura, era scomparso senza avvisare nessuno. Il datore di lavoro ha chiamato i soccorsi quando non ha visto il collega arrivare al lavoro. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un uomo sui 50 anni è stato trovato senza vita nella mattinata di venerdì 20 febbraio all'interno della propria abitazione a San Michele di Moriano, una frazione di Lucca. Tra le varie ipotesi, gli inquirenti privilegiano la pista di una possibile intossicazione da monossido di carbonio. A lanciare l'allarme è stato il datore di lavoro della vittima che, dopo aver tentato invano di contattarlo telefonicamente, si è recato direttamente presso l'abitazione del lavoratore e ha chiesto l'intervento dei soccorsi. Presenza di monossido di carbonio in casa Cosa è successo a San Michele di Moriano (Lucca) Indagini in corso sulle cause del decesso Un nuovo caso dopo la tragedia di Porcari Presenza di monossido di carbonio in casa Sul posto, in via di Villa Mansi, sono intervenuti 118 con ambulanza e auto medica, vigili del fuoco e polizia.