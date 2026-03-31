Ragazzino di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola | 17enne e 15enne denunciati

Un episodio di violenza si è verificato in una scuola di Napoli, coinvolgendo un ragazzo di 14 anni che è stato ferito con un’arma da taglio nei bagni dell’istituto. Sono state denunciate due giovani, di 17 e 15 anni, in relazione all’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del fatto e identificare eventuali altri responsabili.

Un episodio di violenza scuote una scuola di Napoli, dove un ragazzo di appena 14 anni è stato ferito con un’arma da taglio all’interno dei bagni dell’istituto. L’aggressione, avvenuta nel quartiere di Scampia, riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza tra i banchi e sui possibili casi di bullismo che potrebbero aver fatto da sfondo alla vicenda. Leggi anche: Italia, accoltellato fuori scuola da tre coetanei: violenza disumana Aggressione in una scuola di Scampia. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, all’interno dell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri”, situato in viale della Resistenza. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane ferito sarebbe stato attirato nei bagni con un pretesto da un 17enne, accompagnato da altri coetanei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ragazzino di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola: 17enne e 15enne denunciati Articoli correlati Napoli, ragazzo di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola: denunciati due compagni. Forse era vittima di bullismoUn 14enne è stato accoltellato nel bagno di una scuola nel quartiere Scampia a Napoli: denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un 15enne. Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori(Adnkronos) – Un 14enne è stato accoltellato nel bagno di una scuola nel quartiere Scampia a Napoli: denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un... Sünden des angesehensten Pastors der Stadt… Er hielt ganz Texas in Angst | True crime deutsch doku Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Roma, 14enne travolto da un suv su marciapiede davanti a scuola: non è in pericolo di vita; Roma, 14enne investito da un Suv sul marciapiede davanti a scuola: è grave; Minorenni, cosa succede se il reato è sotto i 14 anni? Il dibattito sull'età imputabile; Ragazzino di 14 anni accoltella un coetaneo e se ne vanta sui social: arrestato. Ragazzino di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola: 17enne e 15enne denunciati. L'ipotesi del bullismoUn coltello, forse tirato fuori per spaventare, poi il colpo che ferisce davvero. Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nel bagno di una ... msn.com “Capivo che non era solo un ragazzino birichino” Con queste parole Martina Colombari ha raccontato la diagnosi di ADHD ricevuta dal figlio Achille solo due anni fa. - facebook.com facebook Scontro tra auto e monopattino, grave un ragazzino di 15 anni a Torino x.com