Ragazzino di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola | 17enne e 15enne denunciati

Da thesocialpost.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza si è verificato in una scuola di Napoli, coinvolgendo un ragazzo di 14 anni che è stato ferito con un’arma da taglio nei bagni dell’istituto. Sono state denunciate due giovani, di 17 e 15 anni, in relazione all’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del fatto e identificare eventuali altri responsabili.

Un episodio di violenza scuote una scuola di Napoli, dove un ragazzo di appena 14 anni è stato ferito con un’arma da taglio all’interno dei bagni dell’istituto. L’aggressione, avvenuta nel quartiere di Scampia, riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza tra i banchi e sui possibili casi di bullismo che potrebbero aver fatto da sfondo alla vicenda. Leggi anche: Italia, accoltellato fuori scuola da tre coetanei: violenza disumana Aggressione in una scuola di Scampia. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, all’interno dell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri”, situato in viale della Resistenza. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane ferito sarebbe stato attirato nei bagni con un pretesto da un 17enne, accompagnato da altri coetanei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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