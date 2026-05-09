Un ragazzino di 14 anni è stato ferito con un coltello in piazza Municipio, nella sera di ieri. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21, a breve distanza dall'ingresso di un fast food. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzo all'ospedale Pellegrini per le cure del caso. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Un 14enne napoletano è stato aggredito e accoltellato in piazza Municipio. L' episodio è accaduto intorno alle 21 a pochi metri dall' ingresso del Mc Donald's dove si riuniscono molte comitive di minorenni che, il fine settimana, si intrattengono davanti al fast food. Il minore è stato trafitto più di una volta all'addome e avrebbe riportato tre ferite ma le sue condizioni sono in stato di valutazione e, al momento, il ragazzino è assistito al pronto soccorso dell' ospedale Vecchio Pellegrini per un codice rosso.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, ragazzino di 14 anni accoltellato in piazza Municipio: trasportato all'ospedale Pellegrini

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