A Brindisi, tre ragazzi sono stati denunciati per aver fumato sul bus di linea e per aver interrotto il servizio pubblico. Durante l’episodio, l’autista ha rivolto loro un rimprovero e successivamente ha accusato un malore. Sono coinvolti anche una minore e altri due giovani. Le autorità hanno annunciato un aumento dei controlli sui mezzi pubblici della zona.

Tre giovani sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio a seguito di un episodio avvenuto su un autobus della Società Trasporti Pubblici di Brindisi. L’intervento della Polizia di Stato ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, dopo che l’autista del mezzo aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa del comportamento aggressivo dei ragazzi. Contesto e decisioni delle autorità Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è sviluppata dopo una riunione tecnica di coordinamento che si è svolta in Prefettura il 26 febbraio scorso. In quell’occasione, le autorità avevano rilevato alcune criticità legate ai comportamenti di giovani e giovanissimi utenti della Società Trasporti Pubblici di Brindisi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ragazzi fumano sul bus a Brindisi, l'autista li sgrida e viene colto da un malore: nei guai anche una minore

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