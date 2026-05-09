Brindisi fumano sul bus e aggrediscono autista | denunciati nordafricani

A Brindisi, due uomini di origine nordafricana sono stati denunciati dopo aver acceso sigarette sul bus e aver aggredito l’autista. La lite ha causato un malore al conducente, che ha deciso di fermare il veicolo e chiedere aiuto. La polizia ha intervenuto sul posto e ha identificato i responsabili. Non ci sono feriti gravi, ma l’episodio ha provocato disagio tra i passeggeri.

BRINDISI – Sono stati denunciati i giovani che lo scorso 4 maggio hanno aggredito verbalmente l’autista di un autobus urbano della Stp che li aveva rimproverati, poiché fumavano a bordo del mezzo. Lo stesso è stato poi soccorso dal 118, in preda a un malore. Si tratta di due ragazzi originari del Nord Africa, da tempo in Italia, e di una minorenne. Secondo quanto reso noto dalla Questura, l’autista si era accorto della presenza di alcuni ragazzi che fumavano all’interno del bus, incuranti del disagio provocato agli altri passeggeri. Quando il conducente li ha invitati a rispettare le regole e a spegnere le sigarette, il gruppo avrebbe reagito con atteggiamenti aggressivi e invettive.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Nel tratto Gioiosa Jonica-Martone bloccano il bus con un'auto, salgono e aggrediscono l'autistaBloccano l'autobus con un'auto, poi salgono sul mezzo e aggrediscono il conducente che finisce in ospedale con una prognosi di dieci giorni.

Leggi anche: Alessandria, donna presa a cinghiate da minorenni nordafricani sul bus

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Fumano a bordo del bus Stp e danno vita a disordini: individuati tre giovani; Fumano sul bus, autista si sente male; Caos sull’autobus: fumano a bordo e aggrediscono l’autista, tre giovani denunciati; Fumano a bordo di autobus e aggrediscono autista: denunciati tre giovani.

Fumano sul bus, autista si sente maleSorpresi a fumare a bordo dell’autobus nonostante il divieto, l’autista interviene per richiamarli al rispetto delle regole e poco dopo ... msn.com

Brindisi, interruzione di pubblico servizio su un bus STP: denunciati tre giovaniLa Polizia di Stato ha denunciato tre ragazzi per aver bloccato un autobus della STP Brindisi a seguito di un richiamo dell'autista. Uno dei giovani è stato trasferito in un centro per rimpatri ... trmtv.it

H. 20:30 Rosario animato da #gruppi #giovanili in diretta con la Congregazione Suore Oblate Sant'Antonio di Padova - Casa Generalizzata - Casale di Brindisi (Brindisi) x.com

Felice Domenica! Qualche brindisi per un vecchietto oggi 40/m reddit