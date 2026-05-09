Ragazza violentata e rapinata in corso Como | aggrediti anche gli amici che volevano proteggerla

Una ragazza è stata avvicinata con la scusa di chiedere una sigaretta in corso Como. Dopo essere stata presa con la forza, è stata violentata da uno sconosciuto davanti ai suoi amici, che sono stati aggrediti nel tentativo di proteggerla. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare l’autore dell’aggressione. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.

È stata avvicinata con un pretesto “Hai una sigaretta?”. Dopo l'approccio la ragazza sarà trascinata con la forza da uno sconosciuto e violentata sotto gli occhi degli amici: amici che saranno aggrediti mentre tentavano di difenderla.È successo l'8 aprile nella zona della movida milanese e come.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Temi più discussi: Coppia di fratelli aggredisce gruppo di amici, uno dei due abusa di una ragazza: arrestati; L’agguato dei due fratelli ucraini. L’approccio della sigaretta e la ragazza trascinata all’alba e stuprata davanti agli amici; Martina Villanova, stella del nuoto paralimpico. Papà Arturo: Questo sport è la sua vita; L’alba da incubo di Angela, stuprata davanti agli amici tra i locali della movida. Ecco come sono stati presi i due fratelli.

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