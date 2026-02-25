Ragazza di 18 anni violentata in stazione | trascinata dietro gli alberi picchiata e stuprata Aggressore condannato poi espulso

Una ragazza di 18 anni è stata aggredita in stazione, trascinata dietro gli alberi, picchiata e stuprata, a causa di un comportamento violento dell’aggressore. L’uomo, un 26enne del Mali, è stato condannato a dodici anni di carcere e successivamente espulso dall’Italia dopo aver scontato la pena. La decisione arriva nel corso di un processo con rito abbreviato a Lodi, che ha portato alla sentenza definitiva.

Dodici anni di reclusione, poi l'espulsione dall'Italia a pena espiata. È la decisione del giudice dell'udienza preliminare di Lodi nel processo con rito abbreviato che ha condannato Harouna Sangare, 26enne del Mali, accusato di violenza sessuale e lesioni ai danni di una ragazza milanese di 18 anni. Come emerso dalle indagini, la violenza è avvenuta nella serata di sabato 30 agosto 2025, quando la ragazza, intorno alle 23, stava raggiungendo da sola a piedi la stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro (Milano) per prendere l'ultimo treno della giornata per tornare a casa.