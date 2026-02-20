Violentata e rapinata Donna chiede aiuto alla polizia ma poi scappa

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Il racconto di una 35enne a Roma. Indagini in corso per fare chiarezza "Sono stata rapinata sull'autobus a Roma e poi violentata". È il racconto di una donna di 35 anni, italiana. Ma quando gli agenti della polizia di Stato le hanno chiesto di fare denuncia formale, lei è scappata. Un giallo alla Romanina, periferia sud-est della capitale. Per non lasciare nulla al caso, i poliziotti hanno inviato un'informativa in Procura. La vicenda risale a martedì 17 febbraio. La donna è entrata negli uffici di polizia in stato confusionale e ha detto di essere stata rapinata a bordo di un autobus e poi abusata sessualmente.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: "Sono stata violentata". Chiede aiuto alla polizia, ma scappa e non denuncia

Leggi anche: Violentata dal compagno, scappa in strada e chiede aiuto a un passante: 21enne arrestato dalla polizia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sono stata violentata. Donna chiede aiuto alla polizia, ma non denuncia: indagini in corso; Sono stata violentata. Chiede aiuto alla polizia, ma scappa e non denuncia; Legata priva di sensi e violentata: Voleva strangolarmi perché l'avevo visto in faccia; Romanina, 35enne racconta: Rapinata su un bus e violentata al parco. Ma poi non denuncia e scompare.

Romanina, 35enne racconta: «Rapinata su un bus e violentata al parco». Ma poi non denuncia e scompareLa presunta vittima di una violenza sessuale si è presentata negli uffici della polizia ma poi si è data alla fuga mentre gli agenti si apprestavano a sentirla su quanto le era accaduto ... roma.corriere.it

Sono stata violentata. Chiede aiuto alla polizia, ma scappa e non denunciaSi cercano riscontri al racconto della 35enne italiana. Al momento la versione della vittima non troverebbe riscontro ... romatoday.it

@tgvenetonews PADOVA. RINCHIUSA E RAPINATA IN CASA, VEDOVA OSTAGGIO DEI BANDITI Violenta rapina a Padova, a due passi da Prato della Valle. Vittima la vedova del noto chirurgo Roberto Nardacchione. La donna, rientrata in casa dopo aver po - facebook.com facebook