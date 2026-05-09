Radiomatori Le nostre conoscenze sempre al servizio della collettività

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L’associazione Radioamatori Italiani, sezione di Perugia, ha recentemente rinnovato le cariche sociali. La presidenza, affidata nuovamente a Francesco Fucelli, vede accanto a sé il nuovo vice Roberto Biagiotti. La nomina delle nuove figure è stata comunicata durante l’assemblea annuale dell’associazione, che si è svolta nelle ultime settimane. La decisione è stata approvata all’unanimità dai soci presenti.
L’associazione Radioamatori Italiani (sezione di Perugia) ha rinnovato le cariche. Fa il bis alla presideza Francesco Fucelli, lo affianca il vice Roberto Biagiotti. In squadra Giulio Rossi (segretario) Cristiano Peruzzi (tesoriere); consiglieri Marco Belladonna, Luca Bittarelli, Francesco Arlotta. "Nel solco della continuità operativa - spiega Fucelli - l’Associazione conferma il proprio impegno nelle attività istituzionali, associative e di supporto al sistema di protezione civile, affiancando ai progetti già in essere nuove linee di sviluppo orientate a rafforzare il ruolo del servizio radioamatoriale sul territorio. In particolare,...🔗 Leggi su Lanazione.it
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