Radiomatori Le nostre conoscenze sempre al servizio della collettività

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L’associazione Radioamatori Italiani, sezione di Perugia, ha recentemente rinnovato le cariche sociali. La presidenza, affidata nuovamente a Francesco Fucelli, vede accanto a sé il nuovo vice Roberto Biagiotti. La nomina delle nuove figure è stata comunicata durante l’assemblea annuale dell’associazione, che si è svolta nelle ultime settimane. La decisione è stata approvata all’unanimità dai soci presenti.

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