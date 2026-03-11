Una vita al servizio della collettività | Medaglia Mauriziana a quattro carabinieri

Quattro carabinieri di Brindisi hanno ricevuto questa mattina la medaglia Mauriziana durante una cerimonia al comando provinciale. La premiazione riconosce vent’anni di servizio dedicati alle istituzioni e alla collettività. L’evento si è svolto nel rispetto delle procedure ufficiali, con la presenza delle autorità locali e dei colleghi. La premiazione sottolinea l’impegno dei militari nel corso della loro carriera.

Una vita intera al servizio delle istituzioni e della collettività: questa mattina, presso il comando provinciale dei carabinieri di Brindisi, si è svolta la cerimonia di consegna della medaglia Mauriziana per dieci lustri di carriera militare.Il Comandante Provinciale, colonnello Leonardo.