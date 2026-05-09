Race for the cure 2026 a Roma | orari percorso e strade chiuse domenica 10 maggio

Domenica 10 maggio a Roma si terrà la Race for The Cure, un evento organizzato da Komen Italia, dedicato alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi contro il tumore al seno. La manifestazione prevede una corsa che coinvolge diverse strade della città, alcune delle quali saranno chiuse al traffico durante la mattinata. Sono stati comunicati gli orari e il percorso ufficiale, per permettere ai partecipanti di prepararsi e organizzarsi.

Domenica 10 maggio a Roma è in programma la Race for The Cure, firmata Komen Italia, per sostenere la lotta contro il tumore al seno. L'appuntamento è alle ore 10, mentre la manifestazione termina alle ore 14, si attende la partecipazione di circa 100mila persone.🔗 Leggi su Fanpage.it

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