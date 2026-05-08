Le strade chiuse a Roma sabato 9 e domenica 10 maggio

Nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio, alcune strade di Roma resteranno chiuse al traffico. La decisione riguarda specifiche vie cittadine e si rende necessaria per motivi che coinvolgono eventi programmati e lavori in corso. La chiusura influenzerà la circolazione e potrebbe comportare disagi per chi si sposta in città durante questi due giorni. È consigliato consultare le mappe aggiornate prima di mettersi in viaggio.

Sabato 9 e domenica 10 maggio sarà un weekend intenso per Roma per quanto riguarda la situazione viabilità. Diverse le manifestazioni e gli eventi, soprattutto in zona Foro Italico fra Internazionali BNL d'Italia e Serie A, e la Race for The Cure in Centro che interesseranno la città. Ecco una.🔗 Leggi su Romatoday.it

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