racconto chi siamo con tre vite eccezionali

L’attore sarà presente alla ChorusLife Arena lunedì 11 maggio per uno spettacolo dal titolo «È questa la vita che sognavo da bambino?». La serata si inserisce in un percorso artistico che vede l’attore protagonista in un evento che combina musica, teatro e riflessione. L’appuntamento porta il pubblico a confrontarsi con le esperienze di tre persone, raccontate attraverso le parole dell’attore durante lo spettacolo.

L’INTERVISTA. Luca Argentero sarà alla ChorusLife Arena lunedì 11 maggio con lo spettacolo «È questa la vita che sognavo da bambino?». «È questa la vita che sognavo da bambino?» Ognuno di noi se lo è chiesto almeno una volta e Luca Argentero ha provato a dare una risposta con l’omonimo spettacolo - per la regia di Edoardo Leo - che arriverà alla ChorusLife Arena lunedì 11 maggio alle 21. Argentero racconterà le vicende di tre uomini che hanno lasciato un segno nella storia del nostro Paese: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre modi diversi e originali di intendere la vita e l’esperienza sportiva. Malabrocca fu l’inventore...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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