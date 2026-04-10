Stili di vite da Orvieto a Montefalco A Verona con un racconto corale

Da Orvieto a Montefalco, le diverse modalità di vita si incontrano in un paesaggio che unisce tradizioni e natura. A Verona, si racconta una storia collettiva attraverso le testimonianze di vari protagonisti. I vini locali, come il Sagrantino rosso e il Grechetto bianco, rappresentano solo una parte di un territorio ricco di vigneti e oliveti che si estendono tra le colline e le valli umbre.

Rosso come Sagrantino, bianco come Grechetto. Ma l’Umbria delle verdi valli e delle morbide colline dove filari e oliveti si intrecciano creando un amalgama unico, sono molto di più. Seguendo un filo immaginario che parte dal lago Trasimeno e dal vino che cresce circondando le sue sponde in quella che forma la Doc Colli del Trasimeno a ovest di Perugia, si arriva a Torgiano, dove l’omonimo Rosso sgorga da uve in prevalenza Sangiovese. Si arriva poi a Montefalco, dove il ‘re Sagrantino’ e i suoi vitigni a bacca nera popolano i rilievi. La serpentina immaginaria scende ancora e arriva a Spoleto e alle colline attraversate dal fiume Clitunno, dove padroneggia il Trebbiano, bianco fresco e secco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stili di vite da Orvieto a Montefalco. A Verona con un racconto corale Leggi anche: Spazi di comunità e memoria che resistono, in mostra il racconto fotografico delle "Vite da Circolo" Leggi anche: La comunità del Salone del Mobile . Un racconto corale dietro le quinte. Dal creativo al venditore di Polaroid Temi più discussi: Home - regione.umbria.it; Umbria Top a Vinitaly 2026: Stili di Vite, un racconto di identità, ispirazione e contemporaneità; Stili di vite da Orvieto a Montefalco. A Verona con un racconto corale; L'Umbria al Vinitaly con 'Stili di Vite'. Alessandra Lugo (Mario Negri): Uno stile di vita sano riduce del 40% il rischio di tumoreNon solo cura e terapia. La mission dei ricercatori per la lotta contro i tumori passa anche dalla prevenzione primaria. Agire sulla correzione degli stili di vita è fondamentale per ridurre il ... huffingtonpost.it AIL, presentazione volume L’impatto dell’Ambiente e degli Stili di Vita nel rischio onco-ematologicoRoma, 25 mar. – Si terrà mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 14,45, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Sede Centrale della Biblioteca di Ateneo – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1), la present ... askanews.it Allarmi sanitari, dazi e nuovi stili di consumo: il succo di Bacco si trova sotto pressione, ma ridurlo a rischio o a merce significa perdere ciò che rappresenta - facebook.com facebook La Giocata di Daniele Manusia la trovate in “Stili di Gioco”, la nostra newsletter per abbonati, oggi eccezionalmente disponibile per tutti. x.com