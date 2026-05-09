Swatch e Audemars Piguet stanno lavorando a un progetto congiunto, anche se i dettagli non sono ancora stati comunicati ufficialmente. Le due aziende hanno recentemente lasciato intendere di essere impegnate in una collaborazione di rilievo, suscitando molta curiosità tra appassionati e addetti ai lavori. Mentre si attendono ulteriori annunci, il settore osserva con attenzione le mosse di queste due realtà storiche dell’orologeria.

Swatch e Audemars Piguet? Non c’è niente di più intrigante di un’anticipazione firmata Swatch. Nel mondo dell’orologeria è sempre stato il classico burlone della classe che, alla fine, prende il voto più alto. Così, quando lo scorso fine settimana ho visto lo screenshot di un annuncio su un giornale, ho provato quella sensazione familiare tipica del marchio: i pezzi grossi di BielBienne stavano di nuovo tramando qualcosa di losco, a livello del MoonSwatch. Sono arrivati subito alcuni post criptici sui social che hanno alimentato le ipotesi online: si trattava di un altro marchio del gruppo, ma quale? Longines? Breguet? Era forse il momento di brillare per Jaquet Droz? Oppure, stava per concretizzarsi una collaborazione Swatch x Seamaster? Poi, martedì sera tardi, il mondo dell’orologeria ha trattenuto il fiato.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Quindi Swatch e Audemars Piguet stanno preparando qualcosa di grosso … ma di cosa si tratta?

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Royal Oak X Swatch, dopo Omega tocca ad Audemars Piguet? All'orizzonte (forse) un'altra collezione che farà il bottoUn successo senza pari che Swatch sembra esser pronta a replicare con una nuova ed entusiasmante collaborazione.

Swatch sta per lanciare davvero una collabo con Audemars Piguet? Il Royal Oak sarà il prossimo MoonSwatch?Dopo il successo planetario del MoonSwatch, la domanda resta sempre la stessa: cosa farà Swatch adesso? Dal primo drop in poi, il brand ha...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La svolta pop del lusso: Swatch starebbe avviando una collab con Audemars Piguet; Arriva il Royal Oak di Swatch? Preparatevi a code più lunghe del MoonSwatch. E quelle parole di Hayek...; Swatch e Audemars Piguet fanno impazzire gli appassionati: il teaser del Royal Pop accende i rumors sul nuovo orologio evento.

Royal Oak X Swatch, dopo Omega tocca ad Audemars Piguet? All'orizzonte (forse) un'altra collezione che farà il bottoUn post su Instagram sembra dare un’ulteriore conferma alle voci che circolavano da tempo. Bisognerà attendere il 16 maggio per scoprire se ci sarà davvero un’altra collaborazione destinata a rivoluzi ... vanityfair.it

La svolta pop del lusso: Swatch starebbe avviando una collab con Audemars PiguetQuesta mattina una criptica pubblicità diffusa sui principali quotidiani e piattaforme online ha stuzzicato la curiosità degli appassionati e collezionisti ... pambianconews.com

Fountain Pen Ink Swatch Notebook reddit