L’Atalanta si appresta a concludere la stagione con una corsa decisiva per le posizioni europee. La squadra può fare affidamento su Nikola Krstovic, che ha segnato sette gol nelle ultime tredici partite di campionato, e su Charles De Ketelaere, conosciuto come “CDK”, considerato un elemento utile nel finale di stagione. La sfida per l’obiettivo europeo si avvicina alle ultime giornate.

Nella volata finale per le posizioni europee l’ Atalanta potrà contare sul fattore K. Quello assicurato da Nikola Krstovic, sette gol in tre mesi in campionato, ed esteso al “CDK“ di Charles De Ketelaere. Il 25enne fantasista belga, determinante nella rimonta atalantina tra fine novembre e inizio febbraio, poi fermato per cinque settimane da un infortunio al menisco, è tornato a guidare la Dea con l’autorevolezza del leader, fornendo una prestazione stellare nel facile 3-0 di lunedì in casa del Lecce. Per il gioiello di Bruges due assist a Scalvini e Krstovic e il passaggio decisivo per il terzo gol, senza poter mettere a referto un altro assist per via del tocco di Pasalic prima della rasoiata di Raspadori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta allo sprint finale. De Ketelaere prezioso jolly

ATALANTA-LECCE 4-1 | IN EVIDENZA | De Ketelaere protagonista della prima vittoria dell’Atalanta | Serie A 2025/26Il belga ha segnato una doppietta nella prima vittoria stagionale per La Dea mentre i bergamaschi hanno battuto il Lecce al Gewiss Stadium.

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Atalanta allo sprint finale. De Ketelaere prezioso jollyIl belga è tornato super con gli assist: due a Lecce e passaggio per il 3-0. Ora vuole ritrovare confidenza con il gol: in questa stagione è fermo a cinque. ilgiorno.it

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SERIE A - GIORNATA 32 10.04. 20:45 Roma - Pisa 11.04. 15:00 Cagliari - Cremonese 11.04. 15:00 Torino - Verona 11.04. 18:00 Milan - Udinese 11.04. 20:45 Atalanta - Juventus 12.04. 12:30 Genoa - Sassuolo 12.04. 15:00 Parma - Napoli 12.04. 18:00 Bolog x.com