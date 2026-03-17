L’Atalanta si prepara a concludere la stagione con tre giocatori tornati disponibili, tra cui Ederson, De Ketelaere e Raspadori, mentre il tecnico Palladino ritrova alcuni elementi fondamentali nella rosa. La squadra si concentra sulla fase finale del campionato, puntando a migliorare la propria posizione in classifica. La presenza di questi titolari rappresenta un elemento chiave per le prossime partite.

L’Atalanta si appresta ad affrontare il rush finale per la corsa alle posizioni europee con il ritorno a pieno regime di tre titolari come Ederson, De Ketelaere e Raspadori. Tre assenze che hanno pesato nella flessione di risultati delle ultime settimane, con tre pareggi e due sconfitte a rallentare la rimonta in campionato e a compromettere, salvo miracoli, quella in Champions. Il rientro di Ederson nel secondo tempo, sabato a San Siro, ha cambiato il gioco e il volto della Dea di Palladino, mentre l’inserimento nel finale di De Ketelaere ha contribuito ad aumentare la verticalità e la pericolosità nell’assalto all’area interista che ha portato al pareggio di Krstovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui atalanta. Ederson-De Ketelaere. Palladino ritrova gli irrinunciabili. E c’è pure Raspadori

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