Questura di Teramo | ditta ritira l’offerta e i lavori sismici si fermano
Una ditta ha deciso di ritirare l'offerta, causando l'interruzione dei lavori sismici presso una questura nella provincia di Teramo. La sospensione dei lavori è stata confermata dalle autorità locali, che stanno valutando le conseguenze di questa decisione. Restano da chiarire i motivi alla base del ritiro e quale impatto avrà sulla sicurezza degli agenti e sulla prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio.
? Domande chiave Perché la ditta ha deciso di ritirare l'offerta proprio ora?. Come influirà il blocco dei lavori sulla sicurezza degli agenti?. Chi deciderà se usare i 12 milioni per ristrutturare o ricostruire?. Quali conseguenze avrà la perdita del poligono di tiro per l'addestramento?.? In Breve Revoca dell'offerta comunicata al sindacato Sap Teramo il 6 maggio 2026.. Fondi stanziati per l'intervento ammontano a oltre 12.000.000 di euro.. Sap Teramo chiede nuova sede per evitare riduzione spazi e perdita poligono.. Rischio sismico medio-alto per l'area della Questura di Teramo.. La ditta che doveva gestire i lavori alla Questura di Teramo ha presentato l’istanza di revoca dell’offerta, bloccando di fatto i cantieri per la messa in sicurezza sismica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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