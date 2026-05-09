Questura di Teramo | ditta ritira l’offerta e i lavori sismici si fermano

Una ditta ha deciso di ritirare l'offerta, causando l'interruzione dei lavori sismici presso una questura nella provincia di Teramo. La sospensione dei lavori è stata confermata dalle autorità locali, che stanno valutando le conseguenze di questa decisione. Restano da chiarire i motivi alla base del ritiro e quale impatto avrà sulla sicurezza degli agenti e sulla prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio.

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