Durante una mezza maratona, i giudici hanno fermato l’atleta che cercava di ottenere la vittoria, impedendogli di proseguire la gara. Dopo aver ripreso a correre, l’atleta si è poi ritirato. I primi campioni italiani sulla stessa distanza sono stati Riccardo Orsoni, affiliato alle Fiamme Gialle, e Sofia Fiorini, tesserata per Libertas Unicusano Livorno.

Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle) e Sofia Fiorini (Libertas Unicusano Livorno) sono i primi campioni italiani di marcia sulla distanza della mezza maratona. Ma la curiosità, sul tracciato di Alessandria, era tutta per Alex Schwazer, il campione olimpico di Pechino 2008 al rientro in una prova su strada dopo la lunga (e controversa) squalifica per doping. Che la sua intenzione non fosse quella di fare da comparsa si era capito subito dopo il via, quando si è piazzato alle spalle della coppia Orsoni – Picchiottino. Poco dopo il passaggio al 14esimo chilometro e quando era in corsa per la vittoria finale, Schwazer è stato fermato dai giudici, dopo la terza segnalazione per ‘ sospensione ‘. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I giudici fermano Schwazer nella mezza maratona mentre lotta per la vittoria: lui riparte e poi si ritira

Schwazer riparte da Alessandria: ritorno ufficiale nella nuova mezza maratona di marciaDomenica 8 marzo Alessandria ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di marcia 2026 su una distanza nuova per il panorama internazionale: la mezza...

Marcia, Orsoni e Fiorini vincono i primi tricolori della mezza maratona ad Alessandria. Schwazer si ritiraAd Alessandria assegnati i primi Campionati Italiani della nuova distanza di 21,097 km di marcia.

Contenuti e approfondimenti su I giudici fermano Schwazer nella mezza....

Argomenti discussi: Cosa ha fatto Alex Schwazer negli ultimi anni? Tra ritiri e ritorni: tempi e personali verso i Campionati Italiani.

Atletica: Schwazer fermato dai giudici, poi si ritiraRiccardo Orsoni e Sofia Fiorini sono i primi campioni italiani di marcia sulla distanza della mezza maratona, entrata nel programma internazionale da quest'anno. (ANSA) ... ansa.it

Campionati Italiani di Marcia: Schwazer si ritira dopo lo stop dei giudiciRiccardo Orsoni (Fiamme Gialle) e Sofia Fiorini (Libertas Unicusano Livorno) sono i primi campioni italiani di marcia sulla distanza della mezza maratona. Ma la curiosità, sul tracciato di Alessandria ... tuttosport.com