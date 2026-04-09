Gli studenti della scuola primaria Don Grioli di Levata hanno potuto tornare a frequentare l’edificio senza preoccupazioni dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza sismica, realizzati con un investimento di 950 mila euro. I lavori, ora conclusi, hanno eliminato i rischi legati alle scosse sismiche e consentono agli studenti di frequentare l’istituto in un ambiente più sicuro.

Gli studenti della scuola primaria Don Grioli di Levata hanno finalmente riacquistato la piena serenità all’interno del proprio plesso scolastico. Questa mattina, infatti, è avvenuto il taglio simbolico del nastro tricolore da parte delle classi quinte, segnando la conclusione di un percorso di adeguamento sismico che ha coinvolto quasi duecento bambini e le loro famiglie. L’intervento, situato nell’angolo tra via della Costituzione e via Levata nel comune di Curtatone, ha richiesto un impegno costante per la durata di due anni. Il progetto ha permesso di rendere l’edificio sicuro al cento per cento rispetto ai rischi sismici, un risultato fondamentale per la comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola di Levata: via i rischi sismici, finiti i lavori da 950mila euro

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