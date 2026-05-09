Sono stati individuati i dieci colori più popolari per le pedicure dell’estate 2026, con una preferenza per tonalità che spaziano dal nude lattiginoso ai toni corallo e ai metallici soft. Queste scelte rappresentano le sfumature più in voga tra le clienti, offrendo opzioni che vanno dal look più naturale a quelli più vistosi e luminosi. Le tendenze si concentrano su colori che si adattano a diversi stili e occasioni.

I colori più chic per la pedicure dell’estate 2026: dal nude lattiginoso ai toni corallo fino ai metallici soft per un risultato versatile. Con l’arrivo della bella stagione, la pedicure torna a essere un dettaglio fondamentale. Per l’estate 2026 le tendenze colore si muovono tra eleganza minimal, tonalità vivaci e finish luminosi, offrendo soluzioni adatte a ogni personalità e occasione. Dai nude sofisticati ai toni fruttati fino agli effetti metallici, le nuance diventano un vero accessorio di moda, capace di completare e valorizzare qualsiasi look estivo. Per l’estate 2026 la pedicure si muove verso una direzione sempre più raffinata, dove i colori pastello non sono più semplicemente “delicati”, ma diventano sofisticati e leggermente polverosi.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Questi sono i 10 colori pedicure dell’estate 2026: le tonalità di tendenza

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