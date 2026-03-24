In vista del 2026, gli smalti per unghie assumono un ruolo centrale nella cura dei piedi, che in primavera tornano a essere visibili e protagonisti del look. Dopo mesi di scarpe chiuse e colori scuri, la scelta delle tonalità diventa un elemento importante per valorizzare l’aspetto estetico. Le tendenze della stagione puntano su nuance vivaci e brillanti, ideali per illuminare la pelle e completare l’outfit.

In primavera anche i piedi tornano a respirare e la pedicure ridiventa protagonista. Dopo mesi di scarpe chiuse e tonalità scure, il colore diventa un dettaglio chiave per illuminare l’intero look. Le tendenze per la stagione 2026 puntano su nuance luminose, fresche e versatili, capaci di valorizzare anche l’abbronzatura più leggera ma anche di adattarsi alle prime giornate tiepide in città. Dal rosa al verde menta: la pedicure 2026 è protagonista in primavera. Tra i grandi ritorni c’è i l rosa in tutte le sue sfumature, dal baby pink lattiginoso fino al fucsia brillante. È una scelta trasversale, elegante ma non banale, che dona subito un aspetto curato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Pedicure 2026: gli smalti protagonisti della stagione sono questi

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