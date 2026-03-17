Sono questi i 6 colori di tendenza per la Primavera Estate 2026 | turchese burro e menta le tonalità must have

Per la PrimaveraEstate 2026, sei tonalità si distinguono come le più in voga: turchese, burro e menta sono tra le scelte preferite, mentre i colori scuri vengono abbandonati. La stagione invita a optare per sfumature vivaci e a sperimentare con combinazioni di forte impatto visivo, segnando un cambiamento netto rispetto alle palette più cupe delle stagioni passate.

Addio colori scuri, l'arrivo della primavera è il momento giusto per scegliere nuance accese e sperimentare con accostamenti di forte impatto. Ecco la guida ai colori di tendenza per la PrimaveraEstate 2026 con i look da copiare e gli abbinamenti più cool. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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