Una delegazione internazionale, tornata in Italia dopo due anni, si è presentata per discutere dello stato della libertà d’informazione nel Paese. Tuttavia, il governo ha deciso di non incontrarli, continuando a ignorare le richieste di dialogo. Nel frattempo, si sono moltiplicate le querele temerarie contro giornalisti e le accuse di spionaggio legate alle attività di alcune emittenti pubbliche.

Sono ritornati in Italia dopo due anni per parlare dello stato della libertà di informazione nel Paese e, di nuovo, il governo ha preferito non incontrarli. Il consorzio Media Freedom Rapid Response, gruppo di organizzazioni che monitora la libertà di stampa e le sue violazioni in Europa, è stato a Roma per dare seguito alla missione del 2024 e valutare se ci sono state evoluzioni sul fronte della tutela dei giornalisti. Ma, come due anni fa, l’esecutivo ha declinato gli inviti: l’unico confronto possibile è stato con la segreteria tecnica del sottosegretario Fi Francesco Paolo Sisto, ma non alla presenza del parlamentare. “Rispetto all’ultima volta si è aperto un canale e restiamo a disposizione”, hanno osservato gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libertà d'informazione, delegazione per il monitoraggio di nuovo ignorata dal governo. Rai, querele temerarie e spionaggio: le raccomandazioni

Bavaglio alla stampa, l'Italia maglia nera in Europa per le querele temerarie

