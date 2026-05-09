Giovedì, nella stazione di Ferrovienord Cadorna, si è tenuto un evento dedicato a celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature. L’iniziativa, intitolata “In viaggio con San Francesco”, ha coinvolto i visitatori in un percorso che invita a riflettere sulla figura e le opere del santo, attraverso momenti di approfondimento e dialogo culturale. La manifestazione si inserisce nelle celebrazioni ufficiali di questa ricorrenza storica.

“In viaggio con San Francesco” è l’evento che giovedì la stazione di Ferrovienord Cadorna ha ospitato per le celebrazioni ufficiali per gli 800 anni del Cantico delle Creature. L’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory, accompagnato da Carlotta Limonta e Cecilia Croce, ha portato in scena uno spettacolo di teatro, musica e danza con diversi momenti lungo la giornata. I quattro appuntamenti hanno scandito il pomeriggio nell’atrio e nel corridoio d’ingresso centrale della stazione, alternando canzoni, danze e letture. Le prime tre esibizioni hanno lasciato spazio a uno spettacolo conclusivo di 40 minuti. Colonna sonora del pomeriggio i brani “Gracias a la vida” di Violeta Parra e “Smisurata preghiera” di Fabrizio De André.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quel viaggio che ci riporta a Francesco

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