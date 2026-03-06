The Dinosaurs recensione | una docu-serie che ci riporta nel mondo della preistoria

Una nuova docu-serie disponibile su Netflix ricostruisce la storia dei dinosauri, con una produzione di Steven Spielberg e la voce narrante di Morgan Freeman. La serie utilizza effetti CGI di alta qualità per rappresentare l’ascesa e la caduta di questi animali preistorici, offrendo agli spettatori un’immersione nel mondo della preistoria attraverso immagini realistiche e un racconto dettagliato della loro evoluzione.

La produzione di Steven Spielberg, la voce di Morgan Freeman, un'ottima CGI: ascesa e caduta dei dinosauri sono raccontate nella nuova docu-serie disponibile su Netflix. I dinosauri tornano ancora sui nostri schermi, dopo che gli ultimi anni ci hanno regalato l'ottima serie Apple TV Il pianeta preistorico. Ora è Netflix a tornare sull'argomento con un'altra produzione con nomi importanti a supporto: The Dinosaurs, infatti, vanta la produzione di Steven Spielberg e il team dietro Life on Our Planet, gli effetti della Industrial Light & Magic e una voce carismatica, almeno in originale, come quella di Morgan Freeman. Il risultato: buono anche in questo caso, con una sola perplessità che però vi andremo a illustrare a seguire.