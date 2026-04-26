Il pomeriggio che ci riporta in B | rivivi Arezzo–Torres attraverso gli scatti della storia

Nel pomeriggio si è svolta la partita tra Arezzo e Torres, un match che ha coinvolto le due squadre nel campionato di Serie B. La cronaca della gara e le immagini storiche legate a incontri precedenti sono state pubblicate da un quotidiano locale, che si occupa di questioni di critica civica, cultura e politica nella zona di Arezzo. L’articolo ripercorre gli eventi attraverso fotografie e dettagli specifici della partita e della storia calcistica delle due formazioni.

Arezzo invasa dalle Vespe: tre giorni a tutto gas tra giro, mangiate e amarcord! Calendario delle sagre aretine 2026: tornano i funghi a Palazzo del Pero, ma a Pratantico quest’anno i crostini un si mangiano Scanzi, querela e tastiera bollente: “Me paghi l’insulto, mica la tastiera!” Oh citti, alla Buca un se dorme più! Tra tremolii e motori, Pierluigi s’è svegliato prima del gallo. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il pomeriggio che ci riporta in B: rivivi Arezzo–Torres attraverso gli scatti della storia Notizie correlate Il turno. Verdetti in arrivo: scontri diretti che valgono doppio. Torres ad ArezzoNel girone B tutto si deciderà all’ultima giornata, in programma domani alle 14:30. “Ci metto la faccia”, uno sguardo su Arezzo attraverso i suoi cittadiniArezzo, 3 aprile 2026 – “Ci metto la faccia”, uno sguardo su Arezzo attraverso i suoi cittadini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Arezzo-Torres: dove acquistare i biglietti del settore ospiti, come se la giocherà Bucchi e la probabile formazione di Greco; Arezzo-Torres: polverizzati i biglietti, caos per la curva nord; Gli amaranto verso la partita che vale la B. Certezza 433 e alcuni dubbi da sciogliere; Via libera ai 550 biglietti in più per Arezzo-Torres. Firmata l'ordinanza. Ecco quando scatta la vendita. Arezzo - Torres, la diretta: la partita che può valere la promozione in serie B del Cavallino12' Pallonetto dalla distanza di Tavernelli che vede Zaccagno fuori dai pali, ma la palla si spegne oltre la traversa. 9' Inonita smarca Mawuli, ma la sua conclusione viene respinta da Zaccagno. 3' Pr ... corrierediarezzo.it DIRETTA AREZZO TORRES (RISULTATO 3-1): TOSCANI IN SERIE B!Le informazioni sulla diretta Arezzo Torres, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... ilsussidiario.net Torres Finale amaro per i rossoblù di Alfonso Greco: la sconfitta contro l'Arezzo, promosso in Serie B, e la vittoria della Sambenedettese condannano i sassaresi ai playout - facebook.com facebook L’ #Arezzo batte la Torres e conquista la promozione in #SerieB dopo 19 anni. Cavalcata trionfale della squadra allenata da Christian #Bucchi (lavoro enorme) in testa da inizio stagione. Gran lavoro anche del giovane ds Nello #Cutolo che non ha sbagliato u x.com