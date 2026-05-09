Quasi due chili di hashish da consegnare in carcere col drone | arresto convalidato

Due uomini di Brindisi sono stati arrestati a Lecce nella sera del 5 maggio mentre cercavano di consegnare, tramite drone, quasi due chili di hashish e cinque smartphone. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari e i due sono rimasti in carcere. Le forze dell'ordine hanno intercettato il tentativo di consegna e hanno arrestato i due uomini subito dopo.

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LECCE - Arresto convalidato dal gip: restano in carcere i due brindisini arrestati a Lecce nella tarda serata del 5 maggio scorso, in quello stesso carcere nel quale avrebbero tentato di consegnare quasi due chili di hashish e cinque smartphone, a mezzo drone. Erano stati fermati dagli agenti.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Hashish nascosto in bocca. Arresto convalidato per il 34enneGROSSETO Arresto convalidato solo in parte per un 34enne originario della Sierra Leone, fermato a Grosseto domenica dalla polizia locale per... Leggi anche: Droga in carcere col drone: due arresti dopo un inseguimento a Salerno Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Maxi sequestro di droga: quasi 17 chili di marijuana nel bagagliaio, due arresti; Intensificazione dei servizi di controllo del territorio a Bolzano: la Polizia di Stato denuncia nove persone e sequestra due chili e mezzo di sostanza stupefacente. - Polizia di Stato; Bari, dall'alt sulla statale al sequestro di 40 chili di droga e 12mila euro: arrestati un 53enne e due donne; Nascondevano 40 chili di hashish nella lavastoviglie, tre arresti a Bari. Smantellata rete di spacciatori. Arrestati tre giovani albanesi. Rifornivano il territorio di cocainaGli agenti delle Volanti di Imola hanno seguito per settimane la banda, che faceva la spola tra Lugo e Imola. Sequestrati nelle case dei fermati quasi due chili di cocaina, valore oltre 100mila euro, ... ilrestodelcarlino.it Due fratelli residenti a Lugo e un terzo uomo a Massa Lombarda: rete di spaccio itinerate, consegne in auto viaggiando a velocità folle per strade di campagnaLa polizia di Stato ha arrestato tre giovani per spaccio tra Ravenna e Imola: avevano oltre due chili di droga e una pistola ... ravennaedintorni.it Benzina, rincari di quasi 20 centesimi: le regioni in cui conviene fare il pieno x.com