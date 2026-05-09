Quasi due chili di hashish da consegnare in carcere col drone | arresto convalidato
Due uomini di Brindisi sono stati arrestati a Lecce nella sera del 5 maggio mentre cercavano di consegnare, tramite drone, quasi due chili di hashish e cinque smartphone. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari e i due sono rimasti in carcere. Le forze dell'ordine hanno intercettato il tentativo di consegna e hanno arrestato i due uomini subito dopo.
LECCE - Arresto convalidato dal gip: restano in carcere i due brindisini arrestati a Lecce nella tarda serata del 5 maggio scorso, in quello stesso carcere nel quale avrebbero tentato di consegnare quasi due chili di hashish e cinque smartphone, a mezzo drone. Erano stati fermati dagli agenti.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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